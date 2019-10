Casa Renzi, inchiesta chiusa

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, attuale leader di Italia Viva, figurano tra i 19 indagati ai quali la procura di Firenze ha notificato oggi l'avviso di chiusura indagini per bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false nell'ambito dell'inchiesta sui fallimenti delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv. Si tratta dell'atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio.



Per questa inchiesta i coniugi Renzi senior furono arrestati nel febbraio scorso, accusati di aver "fatto sparire qualsiasi documentazione societaria delle cooperative fallite" in modo da nascondere i mancati versamenti delle imposte e le fatture per operazioni inesistenti.



Gli arresti domiciliari nella loro villetta a Rignano sull'Arno (Fi) furono poi revocati dal tribunale del riesame. I giudici disposero però l'interdizione dall'attività imprenditoriale per otto mesi di Tiziano Renzi e Laura Bovoli: nel frattempo i coniugi decisero di dimettersi da tutti gli incarichi societari. A fine marzo il tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della Marmodiv e gli atti hanno convinto il procuratore Giuseppe Creazzo e il procuratore aggiunto Luca Turco ad andare avanti e a concludere le indagini per bancarotta. Adesso le difese degli indagati hanno 20 giorni di tempo per presentare nuovi documenti o memorie e poi si arriverà alla richiesta del processo da parte della procura.