Nuovo Governo in Israele: è l'ora di Gantz

Per la prima volta in più di dieci anni, una persona diversa da Benyamin Netanyahu sarà incaricata di formare il nuovo governo israeliano, in una novità politica che colpisce l'immaginario collettivo del paese. Dopo che "re Bibi", il primo ministro più longevo della storia d'Israele, ha fallito per due volte - adesso e dopo le elezioni di aprile- nel tentativo di formare l'esecutivo, il compito passa infatti al leader del partito Blu e Bianco, Benny Gantz.



Il presidente Reuven Rivlin ha già fatto sapere che sceglierà l'ex capo di stato maggiore e l'incarico formale dovrebbe essere conferito entro giovedì, secondo i media. Gantz già oggi ostenta "ottimismo". "Mi sento benissimo... tutto è ok, siamo sempre ottimisti, è un modo di vedere la vita", ha detto ai giornalisti il leader del partito centrista, secondo quanto riferisce Times of Israele.



Una volta incaricato, Gantz avrà 28 giorni di tempo per formare il governo. Il compito si annuncia difficile perchè le elezioni del 17 settembre non hanno portato ad una chiara maggioranza. Blu e Bianco è il primo partito con 33 seggi su 120, mentre il Likud di Netanyahu ne ha 32, ma si presenta a capo di uno schieramento di destra con il partito Yamina e due formazioni religiose per un totale di 55 seggi. Gantz vorrebbe un governo di unità nazionale con il Likud, ma senza Netanyahu che potrebbe essere presto incriminato per corruzione. Secondo il sito Ynetnews, Netanyahu ora teme che Gantz riesca a formare un governo di minoranza, che magari non durerà a lungo, ma basterà per scalzarlo dal potere.