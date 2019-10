Canada, la spunta il buonista Trudeau. Salgono i populisti

Il premier canadese uscente, Justin Trudeau, e il suo partito Liberale hanno vinto le elezioni politiche sul filo del rasoio, resistendo alla destra populista di Andrew Scheer e alle spinte delle forze di sinistra. Una vittoria agro-dolce in quanto a 4 anni dal clamoroso successo dell'ex ragazzo d'oro della politica, per governare e portare avanti la sua agenda progressista il liberale Trudeau dovrà formare una coalizione con partiti di sinistra. In base ai risultati parziali, il partito Liberale ha vinto o è in netto vantaggio in 156 distretti elettorali - nel 2015 avevano portato a casa 184 seggi - un risultato al di sotto dei 170 necessari per avere la maggioranza alla Camera dei Comuni, costituita da 338 seggi. Al secondo posto il 40enne Scheer, considerato il Trump canadese, ha regalato al suo partito Conservatore 122 seggi, meglio del risultato di 4 anni fa, ma meno di quanto sperasse. Sondaggi diffusi una settimana fa davano Scheer in vantaggio su Trudeau.



In base ai dati parziali i Liberali si sono assicurati il maggior numero di seggi - assegnati in ogni circoscrizione con una sistema elettorale maggioritario puro a collegi uninominali - ma in termini percentuali, con il 34,5% dei consensi i Conservatori hanno vinto il voto popolare, mentre il partito di Trudeau e' stato scelto dal 32,9% degli aventi diritto, in calo di quasi 7 punti rispetto al 2015. Grande vincitore del voto di ieri è invece il Bloc Québécois, il partito nazionalista nato nel 2015 sulla scia del movimento sovranista della regione francofona degli anni '90. Il Bloc e' ora la terza forza politica del Canada, con 32 seggi alla Camera, mentre la sua guida Yves-Francois Blanchet e' il primo leader del blocco a vincere un seggio.



In calo, invece, il partito di sinistra, il New Democratic Party (NDP) di Jagmeet Singh, con 25 seggi, 14 in meno rispetto all'ultima legislatura. Delusione anche per i verdi del Green Party, guidato da Elizabeth May, che con un seggio in più avranno solo tre rappresentanti.