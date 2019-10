L'Arabia Saudita minaccia Erdogan: "Ritirati"

La posizione di Riad sull'intervento turco nel nord-est della Siria è "chiara: non siamo d'accordo con questa violazione turca e l'Arabia Saudita ha fatto appello alla Turchia a ritirarsi perché si tratta di una grave escalation del conflitto". E' quanto afferma ad Aki-Adnkronos International Abdullah Al Rabeeah, consigliere della Casa reale di Riad e supervisore generale della 'Centro di aiuto umanitario e soccorso Re Salman (KSRelief)'.



"L'instabilità nella regione è inaccettabile, l'interferenza negli affari interni dei Paesi è inaccettabile - incalza Al Rabeeah - Noi vorremmo che la Turchia rispettasse il diritto internazionale e tutte le iniziative per raggiungere una soluzione politica (della crisi in Siria, ndr). Ogni escalation è negativa per il popolo siriano che ne paga il prezzo".