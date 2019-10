Oslo: ruba ambulanza e si lancia sulla folla. Ma non dite che è terrorismo...

Ha rubato un'ambulanza e si è lanciato sulla folla ad Oslo, cercando la strage. L'uomo ha travolto un bambino in una carrozzina ora in cura in ospedale, ha dichiarato l'emittente statale NRK. Le immagini trasmesse dall'emittente mostrano una carrozzina rovesciata per terra accanto a un segnale stradale divelto. La polizia ha sparato alle gomme dell'ambulanza e l'autista ha risposto al fuoco, hanno riferito testimoni a NRK.



Il pazzoide è un 32enne di nazionalità norvegese che dovrà rispondere di tentato omicidio. Arrestata anche una donna. Sebbene i media si siano affrettati ad escludere la pista del terrorismo, la polizia norvegese ha trovato un fucile e una mitragliatrice nell'ambulanza. La polizia ha cercato invano di fermare l'ambulanza sparando e ci è riuscita poco dopo quando gli agenti hanno interrotto la corsa del veicolo mettendosi di traverso con due auto.