Dal caos all’ordine... con la metapolitica

Sabato 12 ottobre a Trieste, nell’Aula Magna del Seminario di via Besenghi 16 (ore 10,30), si terrà l’inaugurazione della Scuola di Dottrina sociale della Chiesa del Friuli-Venezia Giulia, che apre con il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e del Comune di Talmassons (Udine). Interverranno il presidente del Consiglio Regionale Piero Mauro Zanin (Forza Italia) e il sindaco di Talmassons Fabrizio Pitton, eletto lo scorso anno con l’appoggio di varie liste civiche e della Lega. Dopo l’intervento iniziale del vescovo di Trieste mons. Giampaolo Crepaldi, la lectio magistralis della scuola è stata affidata al prof. Renato Cristin docente di Ermeneutica filosofica all’Università di Trieste (è stato direttore dell’Istituto Ita­liano di Cultura di Berlino), che parlerà sul tema: “Dal caos all’ordine. Ermeneutica metapolitica della Dottrina Sociale della Chiesa”.

La nuova iniziativa di formazione religiosa, politica e culturale, si svolgerà successivamente in quattro sessioni pomeridiane, organizzate in altrettanti sabati da novembre a febbraio (le lezioni si terranno per la precisione nei seguenti giorni: 9 novembre e 7 dicembre 2019, 11 gennaio e 8 febbraio 2020). I docenti sono tutti esperti dell’Osservatorio internazionale “Cardinale Van Thuân” sulla Dottrina sociale della Chiesa, diretto dal prof. Stefano Fontana e, oltre a quest’ultimo, vedranno avvicendarsi il prof. Luca Pingani, don Samuele Cecotti e Fabio Trevisan.

La partecipazione alla Scuola è possibile sia in aula nella classica modalità “frontale” (cioè presenza fisica) sia online, cioè a distanza, dovendosi però in entrambi i casi iscriversi inviando una mail con i propri dati personali a info@vanthuanobservatory.org, oppure telefonando al numero 333/664.2828.

L’iscrizione costa 60 euro come “frequentatore ordinario” mentre 75 come sostenitore, in questo caso potendo ricevere anche un abbonamento alla rivista dell’Osservatorio, che è il “Bollettino di Dottrina sociale della Chiesa (edito dalla Cantagalli). Il pagamento per la Scuola può essere effettuato di persona partecipando all’inaugurazione e rivolgendosi all’apposito desk oppure tramite bonifico bancario: Unicredit Banca spa - agenzia di Trieste Cavana IT04X 02008 02210 00004 0096979.