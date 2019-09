All'ottavo partito la bella Bea troverà la pace?

"Rafforzare i dem, allargando il campo dei moderati, è l'unico modo possibile per fermare Matteo Salvini": questa la dichiarazione di Beatrice Lorenzin dopo aver cambiato 7 partiti prendendo la tessera del Pd. L'ex ministro della salute si aggiunge così ai “federatori” dello schieramento anti-Salvini, politici in crisi di voti e uniti solo nell'obiettivo di sbarrare la strada al leader della Lega. Un’armata Brancaleone letteralmente terrorizzata dalla verifica delle urne.





La base Pd non ha preso bene la New Entry e, avuta la notizia, si sta facendo sentire tanto più dopo l'imbarazzante tweet del segretario Nicola Zingaretti che, non contento di firmare personalmente la tessera dell’ex leader di Civica Popolare, ha dato questo delirante benvenuto alla compagna Bea: “Mi fa piacere, in tutta Italia migliaia di ragazzi si stanno avvicinando al Pd”. In effetti nessuno ha visto “ragazzi” correre a frotte verso piazza Sant'Anastasia (sede nazionale del Pd) per chiedere il tesseramento dopo l’adesione dem della Lorenzin!





Sicuramente poco lucido dopo l'intempestiva Renxit, Zingaretti l'ha sparata davvero grossa questa volta. Va bene che la politica da almeno due decenni ci ha abituato alla sua sempre maggiore "spregiudicatezza" nella comunicazione, ma dire che "migliaia di ragazzi" si stanno avvicinando al partito perché la compagna Lorenzin ha scelto, come ottavo partito, il Pd, ha del grottesco e dimostra quanto fuori dal mondo sia il segretario dem.





"Cosa c'entra con la nostra storia?", scrivono e protestano giustamente i militanti in buona fede. Da zerbino delle multinazionali farmaceutiche e della sanità, la Lorenzin non ha mai avuto nulla a che fare con la sinistra, oltre al fatto che dal 1996, anno in cui è cominciata la sua carriera politica con i Giovani di Forza Italia, la "ministra" ha cambiato ben 7 partiti.





Con lei l’armata Brancaleone anti-Salvini si sta rivelando sempre più uno schieramento parlamentare ma lontano dal popolo. Alle ultime elezioni politiche (4 marzo 2018) il neo-movimento loenziniano Civica Popolare ha racimolato un deludente 0,5%, molto al di sotto della soglia di sbarramento nonostante l'importante investimento nella campagna elettorale. Se la bella Bea e Gabriele Toccafondi sono riusciti ad entrare come deputati nella Camera è solo perché sono risultati vincitori nei rispettivi collegi uninominali. Alle regionali del Lazio, tenute lo stesso giorno delle politiche, il partito della Lorenzin ha fatto anche peggio, facendo segnare un insignificante 0,2% e dimostrando l'assoluta mancanza di radicamento sul territorio di azione politica dell'ex ministro, nata a Roma 47 anni fa. Dunque auguri e bell'affare Zinga!