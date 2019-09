Via Salvini, "sbarchi come se piovesse"

"Continuano gli sbarchi di immigrati clandestini nelle coste siciliane e pure in quelle calabresi, ne arrivano a centinaia, grazie al fattivo contributo delle navi delle ONG. Che dire? Per otto mesi e mezzo siamo riusciti a difendere i nostri confini, ma adesso, senza la Lega al Governo, senza Salvini al Viminale, l’Italia è di nuovo un ‘porte aperte per tutti’. Mi domando, entro fine anno a quanto arriveremo? 10mila clandestini sbarcati? 20mila? Di più? E questo anticipo di invasione sarebbe il prologo agli annunciati 200mila che ne arriverebbero nel 2020".



"Forza. Riapriamo i CIE e i centri Sprar, dai che stiamo riprendendoci il poco ambito titolo di più grande ‘centro di accoglienza a cielo aperto d’Europa’ di immigrati clandestini. Tutti contenti nel Palazzo, decisamente meno fuori, perché la gente chiedeva nel 2018 come chiede oggi di fermare l’immigrazione clandestina e non di implementarla e favorirla. Ma al popolo non è consentito di esprimersi, per cui... avanti con l’invasione". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.