Sondaggi elettorali. Quelli Rai? Cannati

"L'esito della tornata elettorale regionale ha dimostrato in modo evidente che alcuni sondaggi, diffusi surrettiziamente sul web negli ultimi 15 giorni di campagna elettorale, non solo erano in violazione della legge, ma profondamente errati, addirittura di 10 punti, ed usati da alcuni partiti per cercare di orientare gli elettori. Un fatto che già si era verificato con le ultime elezioni europee e nelle regionali in Emilia-Romagna. Non so se la normativa vada rivista, però posso dire che è ancora più grave che tali sondaggi siano pagati con risorse pubbliche e provengano, spesso, dalla Rai. Penso che l'Ad Salini debba intervenire al più presto per chiarire questa vicenda e fermare questa 'consuetudine' che si configura come una palese irregolarità”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria e all’Informazione, Andrea Martella.