Grillino contro la Meloni: "Sta coi dittatori"

"Come è possibile che i leader di certi partiti "nazionalisti" italiani appoggino e mostrino solidarietà per leader stranieri di regimi totalitari? Continuo a chiedermi come possano una Meloni o un "Coso" verde conciliare il "prima gli italiani" con il machismo di chi "ce l'ha duro" in regimi dove le opposizioni vengono perseguitate (o avvelenate). Come è possibile che il Carroccio si astenga in PE contro Lukashenko e le violente repressioni del popolo bielorusso? Per non scontentare Putin? L'Italia é un paese meraviglioso in cui vi è libertà di manifestare il proprio pensiero, un paese in cui la Meloni può fare la Meloni (e continuare a tentare di condire una pizza) ed il Coso verde può continuare a sputare panzane a suon di rum e menta". Lo ha scritto su Facebook il consigliere regionale pentastellato Dario Violi, riferendosi a Salvini e Meloni.



"Non abbiamo nulla a che spartire con paesi in cui viene esercitato aspro controllo sociale e in cui si assiste a repressioni di ogni tipo. Quando un Coso o una Meloni mostrano ammirazione, vicinanza, solidarietà verso un Orban, un Bolsonaro o un Putin lo fanno perché si sentono simili a loro? Qui non parliamo di dovere istituzionale. Qui parliamo di ponderata scelta di piegarsi al dittatore di turno. Il culto del potere senza responsabilità fa francamente schifo. Più schifo dei selfie che ci propinano ogni giorno, orecchiette e pizza margherita a parte", conclude.