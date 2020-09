Zaia: "Questo è master dopo vittoria 2015, +26%"

"La campagna 2015 è stata sofferta, è durata tantissimo. È stato il primo esame di maturità. Non ho trovato un terreno assolutamente fertile dal punto di vista politico, perché ereditavo un Pd al 42% nel 2014. Ne siamo venuti fuori bene. Abbiamo fatto il 50%, una grande vittoria. Il master dopo la laurea con queste elezioni, importanti sia sotto il profilo umano, perché quando governi fai delle scelte a cui non vanno bene. Ritrovarsi un +26% rispetto al 2015 significa molto". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, fresco di riconferma netta alle elezioni regionali, in conferenza stampa nella sede della Lega di Villorba (Treviso).