Lombardia, eletto il Presidente della Commissione d’inchiesta Coronavirus

“Voglio fare innanzitutto le mie congratulazioni e auguri di buon lavoro al neo-Presidente Gian Antonio Girelli, al vice-presidente Mauro Piazza e al consigliere-segretario Marco Mariani”. Così il capogruppo della Lega al Pirellone, Roberto Anelli, che prosegue: “Fin dall’inizio ci eravamo espressi favorevolmente all’insediamento della Commissione d’Inchiesta e oggi possiamo affermare che sia stato rimosso ogni ostacolo su un percorso che ha dovuto subire qualche rallentamento a causa delle mozioni di sfiducia e dell’ostruzionismo delle minoranze”.



“Dispiace che qualche consigliere del M5S polemizzi sull’elezione del segretario della Commissione. Credo invece che la scelta sia ricaduta sulla persona più idonea a ricoprire tale ruolo. Va detto infatti che le opposizioni non avevano una linea comune su questa figura e in secondo luogo il dottor Marco Mariani è un medico di base di grande esperienza e potrà svolgere un ruolo non solo politico ma anche tecnico, avendo vissuto professionalmente tutte le vicende legate alla pandemia”.