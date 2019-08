USA, allarme bomba al Washington Bridge

La polizia portuale di New York ha chiuso nella notte in entrambe le direzioni, per un allarme bomba, il George Washington Bridge che collega Manhattan e Fort Lee, in New Jersey. Lo hanno riferito le autorità, parlando della segnalazione di un pacco sospetto verso le 21 e 45 ora locale.



Il livello inferiore del ponte è stato riaperto alle 22 e 45, mentre alle 23 e 30 il traffico è stato ripristinato. La polizia di New York aveva eliminato il dispositivo sospetto, dicendo che si trattava di un "cilindro vuoto".