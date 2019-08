Israele bombarda un deposito di armi in Iraq

Israele ha effettuato almeno un attacco aereo contro un deposito di armi in Iraq. Lo rivela il New York Times, citando un alto comando dell'Intelligence in Medio Oriente secondo cui lo Stato ebraico avrebbe bombardato a luglio una base nel nord di Baghdad a luglio. Sempre secondo il giornale americano, due funzionari statunitensi hanno riferito che le forze israeliane hanno effettuato diversi attacchi aerei in Iraq negli ultimi giorni.



A luglio, ci sono state esplosioni in quattro basi di Hashd al Shaabi, un'alleanza formata principalmente da gruppi armati favorevoli all'Iran che si oppongono alla presenza americana in Iraq. Israele ha ripetutamente bombardato obiettivi israeliani in Siria, ma si considera che un'estensione di quegli attacchi all'Iraq, dove gli israeliani avevano colpito il reattore nucleare di Osirak nel 1981, rischiano di danneggiare le relazioni tra Baghdad e Washington.



Mercoledì scorso, il vice capo di Hashd al Shaabi, Abu Mahdi al Muhandess - che compare nella lista nera di Washington - ha accusato le truppe statunitensi di essere "l'unica entità responsabile" degli attacchi, effettuati da "nell'ambito di operazioni speciali", mentre il Pentagono ha negato qualsiasi coinvolgimento in quegli attentati.



Il leader di Hashd al Shaabi, Faleh al Fayyadh, ha però preso le distanze dalle accuse del suo vice, affermando che le indagini sono ancora in corso. In una nota ha affermato che "le indagini preliminari" hanno mostrato che queste esplosioni erano state "pianificate da una parte straniera", ma che le indagini continuavano "per determinare esattamente i responsabili dell'adozione delle misure appropriate".