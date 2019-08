La cultura secondo i Cinquestelle: affossare i musei

"Eccola la conferma di quale sia l’Italia che vogliono i Cinque Stelle: un Paese centralista dove i territori non contano nulla. Il 16 agosto il ministro Bonisoli ha abolito l’autonomia amministrativa di musei e siti archeologici cancellando i cda dei musei autonomi istituiti dalla Riforma Franceschini". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega in Lombardia.



"A parte il fatto che mi domando cosa ne pensino il Pd e lo stesso Franceschini a riguardo, oltre ai loro amministratori locali, resta l’amarezza per questo doppio schiaffo alla nostra autonomia e alla nostra cultura, e alla nostra macchina turistica, con un colpo di coda centralista da parte di un ministro che ha dimostrato di non avere nessun rispetto per i territori e vuole solo centralizzare tutto favorendo la solita burocrazia centralista. È questa l’Italia che qualcuno ha in mente?", conclude.