Afghanistan: ripresi nel Qatar i colloqui di pace Usa-talebani

Sono ripresi nel Qatar i colloqui di pace tra gli Usa e i Taliban. Nel nono round di trattative, afferma il capo dei negoziatori statunitense, Zalmay Khalilzad, si cercherà di chiudere sugli ultimi temi ancora aperti: "Noi siamo pronti. Vediamo se sono pronti anche i Taliban", ha scritto su Twitter.



Nella precedente tornata di colloqui, le due parti si erano dette ottimiste circa di un rapido accordo. E' dal luglio 2018 che gli Usa e i Taliban discutono della possibilità di una soluzione politica del conflitto, oramai in corso da 18 anni. La questione di fondo sono il ritiro delle truppe americane e le connesse garanzie che l'Afghanistan non diventi una specie di "porto franco" per formazioni terroristiche.