Di Maio: "Non cerco poltrone"

In un'intervista al Corriere della Sera, Luigi Di Maio, che dice di "non cercare poltrone", ringrazia Mattarella "per l'attenzione che sta rivolgendo al Paese in questo momento di difficoltà" e, a proposito delle trattative col Pd per formare un nuovo governo sottolinea: "L'obiettivo è dare solidità alla legislatura. Serve soprattutto ai cittadini, alla loro buste paga, serve a evitare che aumentino le tasse. E' opportuno che si segua la strada tracciata dal presidente della Repubblica per dare certezze al Paese".



"Il M5S parla di temi, come il taglio dei parlamentari, che è il nostro primo punto e una riforma storica. Manca un solo voto. Si deve fare". E "il confronto è aperto con chi vuole affrontare i nostri temi. Ieri è stata una giornata molto confusa sul taglio dei parlamentari. L'assemblea ha dato mandato per fare chiarezza".



"Il taglio si fa subito, non si rinvia, non ha senso. In politica per anni abbiamo sentito dire lo faremo, lo faremo. E' ora di fare adesso, non domani. Se c'è volontà si fa adesso, è già calendarizzato". Peccato che il Pd non la pensi allo stesso modo...