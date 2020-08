Coronavirus: Libia, 316 casi in 24 ore, oltre 10.000 in tutto

Crescono ancora in maniera marcata i casi in Libia che registra nelle ultime 24 ore altri 316 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 10.437 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 188, i guariti a 1.085, e le persone attualmente positive passano a 9.164, con una distribuzione dei casi ormai in tutte le regioni del Paese. La situazione e' critica nella maggior parte delle strutture sanitarie libiche, segnalano i media locali.



Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha dichiarato giovedì scorso in una nota che la diffusione del Coronavirus, insieme al perdurare del conflitto, sta aggravando la crisi economica in Libia. I casi di Coronavirus si sono moltiplicati di oltre 15 volte in meno di due mesi in Libia, si legge nella nota, che sottolinea come oltre mezzo milione di cittadini libici abbia bisogno di assistenza sanitaria in un momento cruciale per il Paese.