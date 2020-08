Boom di contagi in Tunisia. E poi vengono tutti qua...

La Tunisia registra nelle ultime 24 ore altri 131 nuovi contagi da coronavirus che portano a 2.738 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano dall'inizio del diffondersi dell'epidemia. Lo ha reso noto il ministero della Sanita' di Tunisi in un comunicato, precisando che i decessi salgono a 68, i guariti a 1.434, con 1.236 persone attualmente positive sull'intero territorio, 37 in ospedale e 9 pazienti in rianimazione.



Preoccupa le autorita' sanitarie la crescita costante di nuovi casi di origine locale in diversi governatorati del Paese. Degli ultimi casi recensiti, infatti, i contagi locali sono ben 124. Dal prossimo 26 agosto per entrare in Tunisia sara' necessario mostrare un test Covid-19 con risultato negativo, effettuato nelle 72 ore precedenti al primo imbarco e che non superi comunque le 120 ore dal test al momento dell'ingresso in Tunisia, a prescindere dal paese di provenienza.