Elezioni comunali a Gazzaniga, depositata la seconda lista

Chiuso il termine per il deposito delle liste per le prossime elezioni comunali di Gazzaniga (BG) si ha la conferma della seconda lista targata “Fratelli d’Italia – Gazzaniga si rinnova” che candida a Sindaco Filiberto Rosa. E’ riuscito quindi il tentativo in extremis di Fratelli d'Italia di presentare una propria lista, intenzione annunciata già ad inizio anno e che ha visto la luce in questi ultimi giorni. Il centrosinistra, invece, come avevano già dichiarato alcuni esponenti della lista Insieme per Gazzaniga, si ferma ai blocchi di partenza. L'ottimo rapporto con Merelli e company ha fatto desistere anche quel poco che rimane del centrosinistra gazzanighese. Quindi ora per Merelli si profila una sfida a due, tutta interna al centrodestra.



''Siamo soddisfatti nel constatare di non essere l'unica lista in campo – afferma Alberto Ongaro, Consigliere comunale e Capogruppo della maggioranza uscente - correre da soli, non è mai bello perché la base della democrazia è la partecipazione e poi sarebbe come giocare una partita a scacchi da soli. Inoltre non verrà meno l’importante ruolo di controllo sull’operato della Giunta esercitato dall’opposizione”.



“In ogni caso non ci perderemo di certo d'animo, amministriamo il Comune di Gazzaniga dal 1993, e questo è perché sappiamo cosa fare e come farlo. La gente di Gazzaniga è contenta del nostro operato – prosegue Alberto Ongaro - e ce lo dimostra quotidianamente, non risparmiandoci critiche e suggerimenti che sono sempre uno stimolo per fare meglio. I gazzanighesi sono persone concrete e sanno apprezzare il nostro atteggiamento fatto di pochi proclami e tanto olio di gomito.”



“Abbiamo la convinzione di aver lavorato bene negli ultimi 5 anni, e anche il rapporto con l’opposizione lo dimostra, siamo una lista forte, rinnovata e con all'interno persone disponibili e competenti. Da 27 anni vinciamo le elezioni, speriamo che la gente apprezzi il nostro impegno e ci riconfermi la fiducia”.