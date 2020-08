Immigrati, Musumeci: "No all'invasione della Sicilia"

"La Sicilia non può essere invasa, mentre l'Europa si gira dall'altro lato e il governo non attiva alcun respingimento". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, annunciando sulla sua pagina Facebook la pubblicazione nella notte dell'ordinanza che prevede nuove misure per il contenimento del coronavirus riguardo all'immigrazione. "Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell'Isola e al governo nazionale", aggiunge.