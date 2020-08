Ciclabile di Madignano: "Grazie a Lena"

La notizia dello stanziamento nel bilancio delle opere pubbliche della Regione Lombardia della somma di 400mila euro per la costruzione della pista ciclabile di collegamento di Madignano con Crema ha riempito di gioia il Comitato civico madignanese che si è costituito appositamente per sostenere la realizzazione del collegamento ciclopedonale e si è battuto in tutte le sedi istituzionali. Commenta il suo portavoce, Piero Guardavilla: "Grande soddisfazione per noi, che ci siamo impegnati in tutte le sedi, poter dire che, adesso, ci sono le condizioni per procedere con la pratica fino alla realizzazione".



"Con lo stanziamento a bilancio di 400mila euro perla ciclabile per Crema non ci sono più ostacoli per non procedere a fare l'opera né motivi per rimandare l'intervento alle calende greche. Decisivo, è risultato il ruolo svolto dal consigliere regionale soresinese della Lega, Federico Lena, che ha fatto proprie le istanze dei cittadini madignanesi e le ha fatte valere presso la giunta regionale presieduta da Attilio Fontana, che ha stanziato la somma indicata come corrispettivo del costo dell'opera", conclude.