Fase 3, Zingaretti: "Indecente scaricare responsabilità"

Nel contrastare la pandemia "se non ci sono comportamenti responsabili dei singoli la battaglia è persa. E' indecente scaricare tutto sul sistema sanitario, con gli operatori che con questo caldo operano da giorni con le tute protettive a Fiumicino, Ciampino e Civitavecchia dove per primi abbiamo aperto i box tamponi per gli arrivi. I tamponi allo sbarco sono un filtro importante ma nulla di più". Lo dice in un'intervista a Repubblica il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti.



Con la Sardegna non c'è "nessuna polemica, ma un dato tecnico. Sulle navi la cosa più importante sono i controlli alla partenza. Dai dati che abbiamo la stragrande maggioranza dei positivi è asintomatica, quindi ha viaggiato in condizione di promiscuità con il rischio della diffusione del virus. Andrebbero quindi individuati prima di partire e fatti viaggiare già in condizione di isolamento", spiega. Su questo "siamo pronti a collaborare con tutti, in primis con la Regione Sardegna".



In questa fase "la sola strada percorribile è la collaborazione tra Regioni e tra Regioni e Governo. Capisco il senso dell'allarme di De Luca, ma le Regioni non possono chiudere alla mobilità interregionale, può farlo soltanto lo Stato". Le scuole "devono riaprire e vanno riaperte in massima sicurezza. Per primi, nel Lazio, abbiamo iniziato i test sierologici: ecco, questa è una forma concreta per avere scuole più sicure". Il rischio zero "non esiste, fino a quando non ci sarà il vaccino e anche per questo sono orgoglioso della scelta fatta mesi fa di finanziare, come Regione Lazio, la ricerca dello Spallanzani per il vaccino italiano".