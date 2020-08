Coronavirus, Bellanova: "Dati preoccupanti, è tempo responsabilità"

I dati epidemiologici sul Covid-19 di questi ultimi giorni "ci dicono una cosa soltanto: che la situazione sta involvendo in maniera preoccupante, che i contagi stanno risalendo specie tra le giovani generazioni, che l`Italia è ormai circondata da paesi con dati più preoccupanti dei nostri". Lo dice il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, che con un post su Facebook sottolinea che "oggi più che mai, forse oggi più che a marzo, questo è il tempo della responsabilità. Individuale e collettiva, ma soprattutto individuale".



Secondo Bellanova "è tempo della responsabilità per i più giovani, che i dati dicono oggi più esposti al virus e che possono trasmetterlo a genitori e nonni. E' tempo della responsabilità per chi gestisce attività commerciali, perché il blocco delle discoteche è stato necessario, ma comunque una forte cautela va usata da chi ha bar o ristoranti che possono diventare occasione di assembramenti. E' tempo della responsabilità per chi gestisce attività di trasporto collettive: le scene che tutti noi abbiamo visto sui quotidiani di traghetti e mezzi di trasporto strapieni di persone, non lasciano certo ben sperare e dovrebbero indurre tutti, imprese e clienti, a una più decisa cautela".



L'esponente di governo afferma inoltre che bisogna "evitare assembramenti anche a costo di apparire eccessivamente intransigenti, è un vero e proprio dovere civico. E' tempo della responsabilità per tutti noi, che nel nostro agire quotidiano dobbiamo riprendere abitudini che forse troppo velocemente abbiamo abbandonato, ad iniziare da quell'app Immuni che se oggi fosse sul cellulare di molti più italiani sarebbe uno straordinario strumento di prevenzione e tracciamento delle situazioni problematiche. E' tempo della responsabilità per tutte perché altri lockdown, sebbene parziali, ci costringerebbero a dirottare risorse dagli investimenti per tamponare problemi. Perché non ci possiamo assolutamente permettere il lusso di creare intralci alla riapertura delle scuole che deve avvenire invece con serenità".