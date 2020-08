Immigrati, Pagano: "Conte umilia la Sicilia"

"Condivisione e pieno sostegno all'iniziativa del Presidente Musumeci ed alla sua ordinanza di sgombero di tutti gli hotspot e i centri d'accoglienza presenti sull'isola. Basta col lassismo e col menefreghismo di Conte e del suo governo: la Sicilia non può e non vuole diventare il campo profughi del Paese, nel quale scaricare migliaia di clandestini di ignota provenienza, sempre più spesso positivi al coronavirus e dunque reale minaccia per la salute dei siciliani".



"Conte non pensi di umiliare la nostra comunità, ancora provata dopo i mesi di duro ed inopportuno lockdown, di sminuire la voce dei siciliani che chiedono legalità, rispetto delle regole e sacrosanta difesa delle proprie prerogative. La smetta di nascondersi e dia risposte: a Musumeci, alla Lega, all'isola, a tutti quelli che si oppongono a chi non ama ed ascolta la Sicilia e i siciliani". Così il deputato siciliano della Lega Alessandro Pagano, vice capogruppo alla Camera.