Referendum, Brunetta: "Il Centrodestra si intesti la battaglia per il no"

"La vittoria del No converrebbe innanzitutto al centrodestra, ma ovviamente a tutti coloro che ancora credono nella democrazia parlamentare e soprattutto a coloro la cui vista non è annebbiata dai fumi dell'antipolitica". Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un'intervista al Giornale.



"Il taglio dei parlamentari è da sempre una battaglia grillina. Su questa battaglia hanno prima imposto la convergenza della Lega per costruire il Conte 1 e poi quella di Zingaretti per il Conte 2. Se dovesse fallire questo disegno anche il peso politico dei Cinquestelle crollerebbe. Ma è soprattutto il centrodestra che deve approfittare di questa battaglia politica per riconquistare la centralità della scena. Anche perché alle ultime politiche la coalizione di centrodestra è stata il soggetto più votato con il 37% delle preferenze. In quel caso sbagliò Salvini a non cercare in parlamento i voti necessari per creare una maggioranza. E si è lasciato che a condurre il gioco fosse il Movimento di Grillo con il 32% dei parlamentari".