Chiama la guardia medica, il dottore arriva col compagno e lui va fuori di testa

Pericolo scampato per una dottoressa della guardia medica in servizio a Pachino nel Siracusano. Il medico di turno dopo aver ricevuto una telefonata si è recato nell'abitazione di un tizio che al telefono diceva di star male. Per precauzione la dottoressa, visti anche i gravi casi di violenza verificatisi in Sicilia recentemente, ha deciso di andarci assieme al suo compagno.





L'uomo che diceva di stare poco bene, ha perso le staffe per motivi ancora in fase di accertamento da parte degli agenti sopravvenuti dopo la chiamata del medico. Nella sua abitazione è stata rinvenuta una mazza da baseball costruita artigianalmente. L'uomo in passato è stato ricoverato in una comunità terapeutica assistita.



Da tempo i medici siciliani, specie quelli delle guardie mediche e dei pronto soccorso, invocano maggiore sicurezza dopo le numerose aggressioni subite.



Foto di Dee-Burke da Pixabay