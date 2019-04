Vittoria, sparatoria tra imprenditori vicini alla criminalità organizzata

Resa dei conti in perfetto stile mafioso tra due imprenditori di Vittoria nel Ragusano. Il primo R.G. si è presentato al pronto soccorso con alcune ferite da arma da fuoco. La sua versione non ha però convinto i sanitari che hanno chiamato la Polizia di Stato e rintracciato così il suo rivale E.G. che nel frattempo si era presentato spontaneamente in commissariato.





Tutto gira attorno al mercato ortofrutticolo di Vittoria, il più grande del Mezzogiorno d'Italia. Il primo imprenditore è leader nel settore del trasporto si gomme di prodotti ortofrutticoli, il secondo in quello degli imballaggi sempre all'interno del mercato.



Ancora oscure le dinamiche e le motivazioni del tentato omicidio per cui indagano gli inquirenti. Entrambi gli imprenditori sono noti alle forse dell'ordine: a E.G. le fiamme gialle lo scorso gennaio hanno sequestrato beni per un valore di 35 milioni di euro. Dagli inquirenti è ritenuto alleato di alcuni esponenti della Stidda con ruoli di spicco nel clan Carbonaro-Dominante. Il secondo R.G. è stato condannato per mafia e arrestato nell’operazione ‘Squalo’.



