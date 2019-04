Ssssht, vietato dirsi cristiani. S'offendono i kompagni

Vietato dirsi cristiani. Perché s'offendono gli islamici e i radical-chic nostrani che li sostengono a spada tratta (chi in cerca di un nuovo elettorato, chi dei soldi stanziati dagli Stati per l'accoglienza. La carità e la tolleranza c'entrano poco, con l'immigrazione). E oggi i principali giornali non allineati a sinistra, vale a dire Giornale, Libero e La Verità, hanno titoli analoghi per la strage di Pasqua nello sri Lanka, che ha fatto 300 morti. "Vietato dire cristiani, si parla di turisti e non si cita l'Isis. Ogni mese 345 uccisi e 105 chiese distrutte. Nel silenzio totale", titola Il Giornale.



Che ricorda come "nessuno lo dica apertamente, nessuno citi i gruppi legati all'Isis e nessuno citi le cifre mostruose di questo genocidio globale". Che in Vaticano sono ben note, dato che ogni anno la Santa Sede invia agli alti prelati un corposissimo dossier sui "cristiani perseguitati nel mondo". Senza che la Chiesa, pronta a concedere all'Islam, nulla chieda in cambio. Cioè rispetto e tolleranza.



"Islamisti ammazzano cristiani e nessuno ha il coraggio di dirlo. Dai messaggi di cordoglio spariscono cattolici (Obama li chiama 'adoratori della Pasqua') e carnefici ('terrorismo religioso'). I musulmani? Solo vittime", titola La Verità. Che ricorda anche l'ulteriore attacco di ieri, il quarto, e l'arresto di 24 jihadisti, peraltro spacciatici da qualche Agenzia come separatisti indiani.



"Vietato criticare l'Islam impegnato a fare stragi", scrive Libero. Che rimarca: "Mentre in Italia si puniscono i giornalisti che osano attaccare i musulmani, questi in Sri Lanka sterminano i cristiani. Congratulazioni ai buonisti della nostra Sinistra scriteriata". E a questo punto ogni ulteriore commento è superfluo...