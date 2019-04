Mattanza in Sri Lanka, Calderoli: "245 milioni di perseguitati"

"Nel giorno di Pasqua il più vile e orribile degli attentati. Piangiamo le vittime degli attacchi alle chiese in Sri Lanka, preghiamo per queste persone barbaramente trucidate e per i feriti e riflettiamo sulla comunità cristiana sotto attacco in una guerra santa che ci ha dichiarato un nemico vigliacco celato nel buio che colpisce gli innocenti e si nasconde senza mai mostrarsi".



"E riflettiamo sui numeri pubblicati nel Rapporto sulla persecuzione anti-cristiana nel mondo pubblicato dalla ong Porte Aperte nel gennaio 2019, per cui i cristiani uccisi per ragioni legate alla loro fede sono stati 4.305 nel 2018, in crescita rispetto ai 3.066 del 2017, il maggior numero in Nigeria. E sempre nel 2018 sono saliti a 245 milioni i cristiani perseguitati nel mondo. Preghiamo e riflettiamo". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.





Foto di Free-Photos da Pixabay