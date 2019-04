Roma, Salvini: "O si aiutano tutti i Comuni o nessuno"

"E' tutto molto semplice, la posizione della Lega è chiara: o si aiutano tutti i comuni in difficoltà, o non si aiuta nessuno". Così Matteo Salvini ha ribadito per l'ennesima volta la sua posizione sul "salva-Roma", questa volta in un'intervista al giornale La Verità.



"Non c'entra nulla il colore politico di un comune o la simpatia che io posso avere o non avere per la Raggi. Il tema è l'equità. Perché bisognerebbe favorire Roma? Se è per un comune, non si vota. Se si aiutano tutti, votiamo", ha detto.