Nessuna battaglia può essere vinta senza tattica, e per vincere le guerre servono strategie

L’Italia, il Paese dei primati, il Paese più bello e ricco del mondo in termini di cultura, creatività e ingegno. Lo dimostra la nostra Storia (con la S maiuscola) che peraltro ha fatto la Storia di tutti gli altri popoli, da quando la tollerante aquila di Roma stese le proprie ali protettive su di un’Europa ante litteram, elevandola al rango di Impero.

Al tempo però si annoveravano guide sagge e illuminate, imperator (nell’accezione latina di “generale vittorioso”) del calibro di Traiano, Adriano e Marco Aurelio, che seppero accrescere l’influenza e il dominio geopolitico in modo non disgiunto dal senso di civitas delle popolazioni, rese parte di un ambizioso progetto in cui ciascuna era chiamata a fornire il proprio contributo. Da Roma alla Gallia, dalla Bretagna fino ai confini della Dacia.



Facendo un salto nel tempo e arrivando sino a oggi, si nota come le cose siano un po’ cambiate. All’interno degli aulici palazzi capitolini (anch’essi simbolo di un’Italia che partorì il Rinascimento e, da questo, i secoli di meraviglie culturali che ne seguirono) si aggirano personaggi evanescenti, capitati lì per caso oppure scelti non casualmente proprio per via della loro inconsistenza. All’oratoria di Cicerone, avvocato che arringava la folla con stilettate di parole, si è sostituita la scialba retorica del Conte avvocato del popolo (ipse dixit): ahinoi divenuto, nella migliore delle ipotesi, l’avvocato delle cause perse. Già, perché oggi al Consiglio europeo si combatterà una battaglia fondamentale, bollata in anticipo dal Giuseppi come “non risolutiva” in quanto, evidentemente, sa già di perderla.



I nostri contendenti si presenteranno al tavolo con proposte concrete, studiate e ragionate in modo tale che, come ovvio, favoriscano loro a nostro danno. Noi (o meglio Lui, il Conte, perché l’Italia avrebbe le idee ben chiare su cosa esigere) siederà passivamente, elemosinando richieste senza proporre idee e progetti che le sostengano. Come uno studente cui venga chiesto di spiegare un fatto storico e che, trovandosi impreparato, supplichi con preci fastidiose di cambiare domanda.

Senza tattica a breve termine non c’è onda lunga strategica e, di conseguenza, non si possono dare risposte ai problemi concreti della Nazione.



Al massimo si riescono a dare i numeri, e forse neanche quelli, visto che nell’ultima informativa il Presidente del Consiglio è passato dallo sparare cifre inesistenti (la famosa “potenza di fuoco” di cui ancora nessuno si è accorto) al porre ridicoli e imprecisati paletti, preannunciando somme “non inferiori ai 70 miliardi di euro”. Che può voler dire stanziare un milione così come sessantanove miliardi: in pratica, una clamorosa assurdità comunicativa.

Ed è così che il nostro avvocato scende miseramente dal podio di difensore, trasformandosi in un imbarazzante leguleio Azzeccagarbugli che, semplicemente, non ne azzecca una.