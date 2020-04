25 Aprile, Max Bastoni: "La Sinistra recluta cantanti alle elementari”

“Mi raccomando bambini, studiate Bella Ciao a memoria, è importante.” Questo il messaggio di una maestra delle classi quarte rivolto ai propri alunni dell’Istituto comprensivo statale di via Giacosa a Milano, più conosciuto come Scuola del Parco Trotter. “Mentre il Pd e la sinistra chiama a raccolta i suoi elettori per cantare Bella Ciao dai balconi in occasione del 25 aprile, ecco un’iniziativa alquanto discutibile per reclutare cantanti nelle scuole elementari”, segnala Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega.



“Alcuni genitori hanno segnalato che senza essere informati alcune insegnanti hanno aderito alla proposta del direttore scolastico Francesco Muraro, già candidato alle comunali nel 2016 nella lista di Milano in Comune con Basilio Rizzo, di dedicare due lezioni al 25 aprile”, prosegue Bastoni. “Tralasciando la ricostruzione storica, dove gli angloamericani paradossalmente spariscono, è imbarazzante l’ordine di imparare a memoria un motivo che è ormai monopolio di una parte politica. Anzi è la colonna sonora del Pd e dei suoi alleati che hanno invitato tutti i milanesi a cantarla dai balconi in occasione della Festa della Liberazione”.



Max Bastoni si interroga infine su quale potrebbe essere la reazione degli insegnanti ad un eventuale rifiuto dei genitori: “Si inizia coi bambini per raggiungere le famiglie, ma se si dovessero rifiutare? Sarebbero i figli a pagarne le conseguenze? C’è il rischio di ritorsioni?” Bastoni ricorda infine come la Scuola Trotter sia stata teatro nel settembre 2017 di una manifestazione a favore dello ius soli con un tentativo di coinvolgere gli studenti, sventato grazie alle proteste dell’opposizione a Palazzo Marino. “C’è da chiedersi se e come pensa di intervenire Augusta Celada, neodirettrice dell’Ufficio Scolastico di Milano, per stroncare questa pacchiana politicizzazione di un’intera scuola. Attendiamo risposte”.