L’ira di “Repubblica” sui tortellini di Salvini

“L’Emilia insorge, Salvini perde il suo elettorato ed inizia la spirale discendente della Lega.” Di vero in questa affermazione c’è poco, se non il travaso di bile che quotidianamente (o settimanalmente, in base alle uscite in edicola), L’Espresso e Repubblica regalano ai propri lettori. Una verità alternativa, usando il visore della realtà aumentata del rancore, proiettano un’Italia che non c’è, se non nell’inchiostro dei loro editoriali.



L’ultimo bluff, o se vogliamo, l’ultima grande notizia, riguarda (che sorpresa) il Ministro Salvini, reo di avere mangiato un piatto di tortellini al ragù con salsiccia. E peggio che mai, l’orribile uomo ce lo racconta accompagnando su Facebook un grosso boccale di birra. Lo so, per i lettori più avveduti l’incidenza di queste informazioni è peggio della fuffa, è umido da gettare immediatamente nel cestino della differenziata. Eppure, i sensibili apparati news dell’intelligence della famiglia De Benedetti, hanno intercettato, scavando in qualche commento al post, l’insorgere della Regione Emilia.



"Da Emiliana devo dissentire: i tortellini si mangiano solo col brodo di carne, perché così facendo si gusta meglio l' ottimo ripieno all' interno della pasta. Certo, se i suddetti non sono fatti in casa, ma industriali (obiettivamente pessimi)... beh, allora meglio i maccheroni in bianco, piuttosto! Nemmeno la salsiccia riuscirebbe a renderli decenti, si fidi, Ministro!"



Il sushi d’asporto, la pizza al Viminale, poi il piatto di spaghetti, poi il tiramisù, adesso pure i tortellini senza brodo. Ormai i quotidiani nazionali l’opposizione la imparano da Master Chef, e chissà che qualche cordata gourmet non scenda in piazza. Magari con un bel movimento degli spaghettoni!