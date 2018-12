I clandestini di Open Arms? Se li prenderà la Spagna

Andrà in Spagna la nave della Ong Open Arms che ieri mattina ha recuperato al largo della Libia oltre 300 migranti. Secondo quanto si apprende da fonti italiane, le autorità di Madrid hanno già indicato a Open Arms il porto dove sbarcare.



Nella mattinata di ieri l'allarme lanciato dall'ong spagnola Proactiva che opera con la nave Open Arms: la nave spagnola "Open Arms con più di 300 persone a bordo non ha un porto sbarco, e Malta nega l'approvvigionamento. E' un'emergenza di Natale". Dopo il "no" di Matteo Salvini, alla fine la Spagna s'è decisa a fare la sua parte. Per la serie, battere i pugni sul tavolo serve.