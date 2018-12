Manovra, il leghista Tiramani: "400 milioni per i piccoli comuni"

"Quattrocento milioni di euro subito nelle casse dei comuni fino a 20mila abitanti, che potranno utilizzarli immediatamente per mettere in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Una boccata d'ossigeno importante, soprattutto per le tante piccole amministrazioni locali piemontesi. Se non è concretezza questa...". Così Paolo Tiramani, parlamentare piemontese della Lega.



"Subito dopo Natale", prosegue l'esponente del Carroccio, "torneremo a Roma, per votare alla Camera l'approvazione definitiva alla Legge di Bilancio, che conterrà appunto anche questo importante contributo ai piccoli e medi comuni, a cui il Ministero dell'Interno guidato da Matteo Salvini darà comunicazione delle risorse spettanti già entro metà gennaio: anche perché l'esecuzione dei lavori finanziati dovrà partire entro il 15 maggio".



"Un altro segnale forte di attenzione che la Lega manda agli amministratori locali: siamo al loro fianco, perché sappiamo quanto rappresentino la 'prima linea', e il contatto diretto con i cittadini, e le loro esigenze", conclude.