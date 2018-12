Immigrati, il Papa: "Le porte della Chiesa sono aperte"

Il Natale è il momento di tornare in famiglia "ma tante persone non hanno questa possibilità". Lo ha detto il Papa all'Angelus rivolgendosi "a tutti coloro che sono lontani dalla loro famiglia e dalla loro terra": "il nostro Padre celeste non vi dimentica e non vi abbandona. Se siete cristiani, vi auguro di trovare nella Chiesa una vera famiglia, dove sperimentare il calore dell'amore fraterno. E a tutti coloro che sono lontani dalle loro famiglie, cristiani e non cristiani, dico: le porte della comunità cristiana sono aperte". A parole, almeno...