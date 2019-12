La Cina abbassa i dazi

Il governo della Cina abbasserà i dazi a carico di 850 categorie di merci d'importazione, dalla carne suina e dall'avocado sino ad alcuni tipi di semiconduttori, a partire dal prossimo anno. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze cinese. Le nuove tariffe, inferiori a quelle applicate alle importazioni dalle nazioni più favorite, avranno carattere temporaneo; quest'anno le tariffe temporanee agevolate erano state applicate da Pechino a 706 categorie di merci.



La tariffa applicata alla carne suina congelata, in particolare, verrà ridotta all'8 per cento, contro il 12 per cento applicato tramite la clausola di nazione più favorita. L'economia cinese si sta espandendo al tasso più basso da quasi 30 anni a questa parte, e potrebbe affrontare ulteriori pressioni ribassiste nel 2020. Pechino si è impegnata a mantenere la crescita entro un "tasso ragionevole", per mezzo di ulteriori iniziative di apertura e politiche economiche e fiscali lungimiranti.