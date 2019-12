Zingaretti: “Da matti far parte del governo e picconarlo ogni giorno”

“Se il tema sono gli interessi degli italiani, abbiamo il dovere etico e morale di fermare la destra con il buon governo. È da matti fare parte di un governo e picconarlo tutti i giorni. Di Maio? Non ho detto Di Maio, ma non ho problemi a dire che in questa maggioranza c’è un tasso troppo alto di litigiosità”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di Mezz’ora in più su RaiTre.



“Ho la faccia pulita per dire che il governo deve andare avanti ma che questo governo deve ricostruire fiducia nel Paese, eliminando il costo dell’incertezza che è data anche dalla polemica quotidiana per ricerca di visibilità”, ha concluso.