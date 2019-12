Salvini: "Il 18 a Maranello per l'Emilia Romagna"

"Per la chiusura della campagna elettorale vi do appuntamento per sabato 18 gennaio alle 15 a Maranello, la città di Enzo Ferrari, la città dell'auto italiana, la città dell'unico rosso che ci piace...". Lo ha detto Matteo Salvini in un comizio a Sant'Agata Bolognese, annunciando la manifestazione di chiusura della campagna per elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio.