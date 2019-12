L'ultima dei "buonisti": nave Ong in ogni presepe. E Salvini non ci sta

"Ho letto della scuola media a Nonantola dove nel presepe hanno messo anche la nave della Ong dei centri sociali. Per questo vi auguro buon Santo Natale cristiano a tutti": cosi' Matteo Salvini, rivolgendosi ad una folla di militanti, ha commentato la notizia del presepe realizzato da alcuni alunni di una scuola media di Nonantola (Modena) dove compare una nave con la scritta della Ong "Mediterranea", oltre a bambini a bordo che indossano la maglietta azzurra dell'equipaggio.



Il leader della Lega ha parlato durante un breve comizio a Crevalcore (Bologna) dove ha inaugurato, in serata, la nuova sede del comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata del Carroccio per il centrodestra alle elezioni in Emilia Romagna.