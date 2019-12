Calderoli: "Di Maio chiede più controlli sulle banche? Ma se..."

"Di Maio afferma che per migliorare la vigilanza sulle banche serve una riforma che dia più poteri al Parlamento? Forse ho letto male io o forse il Luigi Di Maio che ha detto queste cose al Sole24Ore non è lo stesso capo politico del movimento, che da un anno blocca l’insediamento della commissione parlamentare sulle banche perché non hanno ancora trovato a chi farla presiedere...". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



Che aggiunge: "Se avessero voluto far partire la commissione parlamentare sulle banche avremmo avuto già un anno di tempo per lavorare e far funzionare meglio i controlli di cui oggi parla Di Maio. Per cui ora Di Maio e i Cinque Stelle almeno abbiamo il buon gusto e il buon senso di stare zitti evitando di rendersi ridicoli".



"Ad ogni modo se Di Maio ha fretta lo dimostri: io sono un componente della commissione parlamentare sulle banche e sono pronto a lavorare da domani mattina, ma evidentemente ancora non hanno trovato quello per loro giusto per presiederla. Io sono pronto ancora oggi a votare Lannutti se vogliono partire…", ha concluso.