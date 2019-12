Bimba rapita dal padre siriano, la Lega: "Lamorgese spieghi"

"Il rapimento a Milano di una bimba di 11 anni da parte del padre siriano, se fosse confermato, sarebbe un episodio di inaudita gravità, perché questa bimba era già stata rapita dal padre nel 2016 e trattenuta in Siria per quasi tre anni, prima di fare ritorno appena un mese fa a Milano".



"Chi doveva sorvegliare che questo siriano non reiterasse il rapimento? Chi doveva sorvegliare questa bambina in evidente situazione di rischio? Ora la priorità è riportare la piccola dalla madre, ma Prefetto e Questore dovranno dare risposta adeguate e attendiamo spiegazioni anche dallo stesso ministro degli Interni". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.



Nel frattempo si apprende che è stata ritrovata in Danimarca e sta bene la bambina rapita il 20 dicembre scorso a Milano dal padre che già l'aveva rapita tre anni fa e l'aveva portata in Siria. La ragazzina è stata rintracciata dagli uomini della squadra mobile di Milano e da quelli dello Scip della Polizia e attualmente si trova in una struttura della polizia danese. La ragazzina è stata affidata alla madre dopo la separazione dei genitori. Il padre l'aveva presa a scuola senza che il personale, forse non informato, sollevasse questioni.