Serracchiani a Salvini: "Non t'allargare, non sei il popolo"

"Salvini non t'allargare, il popolo italiano non lo processa nessuno e nessuno ha l'esclusiva della sua rappresentanza. È piuttosto il caso di ricordare che sono le sentenze a esser pronunciate 'nel nome del popolo italiano', per bocca di giudici che l'imputato vede in faccia". Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, commentando le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha detto "se mi portano a processo nel 2020 processeranno tutto il popolo italiano". Per la parlamentare "quando uno comincia a dire 'il popolo sono io', prima ancora che posizioni politiche, manifesta di avere un rapporto pericolosamente distorto con la realtà".