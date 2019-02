Minacce alla Lega, Grimoldi: "C'è un'unica regia?"

"Sono preoccupato per l’escalation di minacce e di attentati nei confronti della Lega, delle sue sezioni e di Matteo Salvini, cui va tutta la mia vicinanza e il mio sostegno per la vile e inquietante scritta apparsa a Parma". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda e vice presidente della Commissione Esteri della Camera.



Che continua: "Conosco Matteo, so che andrà sempre avanti senza farsi intimidire, per fare il suo lavoro nell’interesse di tutti gli italiani. Ma sono preoccupato per tutto quanto sta succedendo e mi faccio una domanda: c’è un unica regia dietro queste scritte, dietro i fantocci bruciati nelle piazze, dietro i volantini che riabilitano le BR e la lotta armata, dietro agli attentati alle sedi della Lega in tutto il Nord?".