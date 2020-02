Pandemia, se tolgono il "circensem" agli italiani allora è grave

Se arrivano a rinviare le partite di calcio per paura del diffondersi del contagio da coronavirus, vuol dire che la situazione è più grave di quanto ci dicono. Perché si sa, si possono avere governi di inetti, calamità naturali, aumenti di tasse e gli italiani non si ribellano, accusano il colpo e tacciono. Ma se toccate loro 'u pallone allora sì che rischia di scoppiar l'apocalisse. Panem et circensem, dicevano i latini. E questa volta il circense rischia di saltare.



Divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree 'focolaio' del virus, che saranno presidiate dalle forze di polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni. Stop alle gite scolastiche in Italia e all'estero, sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste per domani in Lombardia e Veneto, compresa la serie A - quarantena con "sorveglianza attiva" per tutti coloro che sono stati in contatto con casi confermati del virus.



E ancora, chiusura di scuole, negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone. Lo riferisce una nota del Consiglio dei ministri, al termine della riunione fiume nella sede della Protezione Civile, approva un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso registrato in Piemonte. Una sveglia tardiva, quella del Governo. Speriamo serva.