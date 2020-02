Lazzaretto Italia. E militari schierati

Sembrano uscite dal film La città verrà distrutta all'alba di George Romero le misure di contenimento del coronavirus vagliate ieri sera dal Consiglio dei Ministri in accordo con la Protezione civile. Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire "l'esecuzione delle misure" e, "ove occorra", si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari. "Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale", che prevede una multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre aree nel caso fosse necessario. "Dobbiamo essere flessibili anche perché non èdetto che le misure prese oggi siano utili domani" ha ammesso il premier. Per la serie, si naviga a vista.



Ovviamente, e ti pareva, "non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle persone", dice Conte; "è una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono le condizioni", ha aggiunto, rispondendo indirettamente a Salvini e rivendicando come il governo intero si assuma "la piena responsabilità politica" delle scelte fatte (l'avevan detto anche per il blocco della Diciotti...).



Il premier ha anche annunciato che nei prossimi giorni il governo varerà un altro decreto contenente le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in campo per far fronte alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio.