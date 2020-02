Coronavirus, Conte "scarica" i vescovi

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non sarà oggi a Bari, giornata conclusiva dell'incontro 'Mediterraneo frontiera di pace' organizzato dalla Cei. L'assenza di Conte è dovuta all'emergenza coronavirus, dopo l'escalation dei casi in Italia. Non sarà che ha paura anche lui di andare in luoghi affollati?



Ed intanto sono saliti a 16 i casi positivi al test coronavirus in Veneto. A Vo' Euganeo si contano 12 casi, tra cui la persona deceduta l'altro ieri, e a Mirano si contano 4 casi, di cui tre sono operatori sanitari dell'ospedale. 76 le persone contagiate in cinque regioni.