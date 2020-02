Governatore Fedriga, faccia lei quello che altri non fanno.

Spettabile Governatore, inizio con il ma. Ma, caro Governatore, perché tante parole, non da parte sua in particolare, e poi nessun controllo, ad esempio, alle officine Danieli, a Buttrio, dove dipendenti di livello viaggiano ovunque, Cina compresa? Perché nessun controllo in altre aree del triangolo della sedia ove operano cinesi, ma non solo? E che dire dei confini tutti incontrollati da sempre, dei porti, anche quelli minori, delle stazioni ferroviarie? Il transito è continuo, lo sappiamo. A che serve controllare solo “qualche area” se non si controllano tutte? Le scuole, ad esempio, chiudiamole subito, per almeno quindici giorni. Ci vogliono azioni concrete caro Governatore, azioni forti e coraggiose. O siamo daccapo. Se dovete prendere decisioni serie, siano serie, siano estese quanto serve, non solo un po' qui e un po' là. Rido, quando leggo sui giornali che dalla zona rossa lombarda la gente entra ed esce a piacere. E' uno scherzo? Quella zona è circoscritta oppure no? Non possiamo procedere così, alla carlona, con interventi at random. Allora dico, sia lei, persona capace, a farsi portatore di idee sane, utili, precise ed efficaci per garantire la salute. Serve un'intervento forte e deciso! Lo si faccia. Lei ne sia il promotore, o continueremo a parlare e parlare e parlare ancora a vuoto. Grazie.