Berlino sospende la missione Sophia: "Colpa dell'Italia"

"L'invio della nave Berlin per la missione Sophia è solo temporaneamente sospeso. Il mandato della missione sarà prolungato dalla Ue a marzo e noi riteniamo che debba essere chiarito meglio quali sono i compiti della missione": un portavoce del ministero della Difesa tedesco chiarisce all'ANSA i termini della sospensione della partecipazione della Germania a Sophia. "Nel quartier generale di Sophia restano comunque i nostri uomini", ha aggiunto.





Il portavoce ha confermato che "se la decisione della sospensione sarà rivista, la nave Berlin potrà essere nel Mediterraneo nel giro di 15 giorni". La nave sarà nel frattempo impiegata per esercitazioni Nato nel Mare del nord. Il portavoce ha poi spiegato che nell'ultimo periodo "i compiti di Sophia sono cambiati". "La definizione chiara del mandato è un processo politico che spetta all'Europa", ha aggiunto. Su quanto pesi l'atteggiamento del ruolo italiano nell'accoglienza dei profughi, il portavoce ha affermato di non poter partecipare a "speculazioni". La missione Ue Sophia è nata per combattere il fenomeno dei trafficanti di uomini e soccorrere i profughi alla deriva nel Mediterraneo. Attualmente si occupa anche dell'addestramento della guardia costiera libica e di impedire il trasporto di armi in Libia.





La decisione della Germania di stoppare la sua partecipazione alla missione navale europea Sophia sui migranti sarebbe la conseguenza della linea dura del governo italiano sull'accoglienza. È quanto scrive l'agenzia tedesca Dpa citando fonti governative dando notizia del fatto che Berlino non invierà altre navi proprie per la missione Ue.





La nave 'Augusta' avrebbe dovuto essere sostituita a febbraio dalla nave 'Berlin' nell'ambito della missione Sophia, ma secondo la decisione riferita dal generale Eberhard Zorn alla Commissione Difesa ed Esteri, questo non dovrebbe avvenire. La 'Berlin' si terrebbe comunque pronta, scrive l'agenzia Dpa, e potrebbe essere nel Mediterraneo in seguito a una nuova decisione nel giro di due settimane. L'organizzazione umanitaria Human Rights Watch, sempre secondo quanto scrive la Dpa, ha criticato ieri l'Ue per il sostegno alla Guardia costiera libica. Di fatto, secondo le accuse, contribuendo così a far riportare i migranti in Libia, dove vengono maltrattati nelle prigioni. E, ricorda la Dpa, il Viminale domenica ha annunciato che 393 migranti sono stati portati dalla Guardia costiera libica indietro in Libia.





Risposta immediata del vicepremier Matteo Salvini. "La missione Sophia aveva come mandato di far sbarcare tutti gli immigrati solo in Italia e così ha fatto, con 50.000 arrivi nel nostro Paese. Se qualcuno si fa da parte, per noi non è certo un problema", dice il ministro dell'Interno.